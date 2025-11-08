Захарова иронично ответила на слова Каллас, назвавшей поездки в ЕС привилегией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала слова верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас на фоне ограничения выдачи многократных шенгенских виз для граждан РФ. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Ранее в ЕС заявили об ограничении выдачи многократного шенгена россиянам, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Каллас назвала поездки в страны сообщества «привилегией, а не данностью».

Как отметила представитель МИД, глава евродипломатии высказалась про нелегальных мигрантов, которых Европа «привилегированно кормит и поит».

«Не про легальных же туристов, которые за свои деньги оформляли визы и ездили на Эйфелеву башню посмотреть и в Милан на шопинг», - подчеркнула Захарова.

Дипломат назвала Каллас «редчайшего» ума человеком.

