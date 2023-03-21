Си Цзиньпин рассказал о роли отношений РФ и КНР для миропорядка

Председатель КНР сообщил, что в ходе переговоров с российским коллегой подведены результаты развития двусторонних отношений за 10 лет.

По словам Си Цзиньпина, партнерство двух стран вышло за рамки двусторонних отношений и имеет жизненно важное значение для миропорядка.

Российский лидер и председатель КНР вели переговоры в течение почти трех часов. Почти половина встречи прошла в узком составе вместе с членами делегаций.

Москва и Пекин создадут совместную рабочую структуру по проекту «Северный морской путь», пишет НСН.

