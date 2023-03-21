Си Цзиньпин рассказал о роли отношений РФ и КНР для миропорядка
Партнерство России и Китая имеет большое значение для миропорядка. Об этом по итогам переговоров с президентом Владимиром Путиным заявил лидер КНР Си Цзиньпин.
Председатель КНР сообщил, что в ходе переговоров с российским коллегой подведены результаты развития двусторонних отношений за 10 лет.
По словам Си Цзиньпина, партнерство двух стран вышло за рамки двусторонних отношений и имеет жизненно важное значение для миропорядка.
Российский лидер и председатель КНР вели переговоры в течение почти трех часов. Почти половина встречи прошла в узком составе вместе с членами делегаций.
Москва и Пекин создадут совместную рабочую структуру по проекту «Северный морской путь», пишет НСН.
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