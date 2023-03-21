Переговоры Путина и Си Цзиньпина в Кремле завершились спустя 3 часа
Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина завершились спустя около 3 часов.
Примерно половина встречи прошла в узком составе с участием членов делегаций, а затем продолжилась в расширенном составе.
По итогам переговоров с главой КНР российский лидер заявил, что Россия и Китай создадут совместный рабочий орган по проекту «Северный морской путь».
Ранее, 21 марта, Си Цзиньпин приехал в Дом правительства России на встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Китайский лидер и глава российского правительства поприветствовали друг друга рукопожатием. При этом 20 марта Си Цзиньпин встретился с президентом России Владимиром Путиным. Тогда лидер КНР заявил, что Пекин готов вместе с Москвой охранять основанный на международном праве миропорядок.
Ранее директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин в разговоре с НСН выразил мнение, что Китай считает Россию своим самым сильным партнером в противостоянии с Западом.
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