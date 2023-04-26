Си Цзиньпин призвал Зеленского к переговорам
26 апреля 202315:32
Председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Пекин будет прикладывать все усилия для скорейшего прекращения конфликта, сообщает Центральное телевидение Китая.
Также китайский лидер подчеркнул, что единственным способом решения являются переговоры.
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26 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru