Си Цзиньпин призвал Зеленского к переговорам

Председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Пекин будет прикладывать все усилия для скорейшего прекращения конфликта, сообщает Центральное телевидение Китая.

Также китайский лидер подчеркнул, что единственным способом решения являются переговоры.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаКитайВладимир ЗеленскийСи Цзиньпин

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