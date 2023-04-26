В Китае назвали инициатора разговора между Си и Зеленским

Телефонный разговор украинского лидера Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина состоялся по инициативе Киева, сообщили в китайском внешнеполитическом ведомстве.

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Твит, в котором говорится о прошедших переговорах, опубликовала представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

При этом пост был написан на русском языке.

Ранее Си Цзиньпин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийСи ЦзиньпинУкраинаКитай

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