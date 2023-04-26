В Китае назвали инициатора разговора между Си и Зеленским
26 апреля 202315:21
Телефонный разговор украинского лидера Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина состоялся по инициативе Киева, сообщили в китайском внешнеполитическом ведомстве.
Твит, в котором говорится о прошедших переговорах, опубликовала представитель МИД Китая Хуа Чуньин.
При этом пост был написан на русском языке.
Ранее Си Цзиньпин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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26 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru