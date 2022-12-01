Си Цзиньпин призвал повышать уровень сотрудничества Китая и Европы

Переговоры политиков состоялись утром 1 декабря в Доме народных собраний в Пекине, пишет РИА ФАН.

Си Цзиньпин назвал Европу важным партнером, который выигрывает от быстрого развития КНР. По словам китайского лидера, Пекин и Европа должны вместе противостоять политизации торговли и экономики, усилить координацию макроэкономических политик, «вместе обеспечивать безопасность, стабильность и надежность производственных цепочек и цепочек поставок, вместе противостоять попыткам разрыва цепочек и протекционизму».

Кроме того, Си Цзиньпин призвал укреплять международную координацию сторон. При этом лидер КНР указал, что Китай и Европа не должны вмешиваться во внутренние дела друг друга, отмечает телеканал «360».

«Главное - это уважать ключевые озабоченности и интересы друг друга, в особенности уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность, не вмешиваться во внутренние дела друг друга, вместе защищать политическую основу китайско-европейских отношений», — цитирует ТАСС председателя КНР.

