Минобороны: В Россию возвращены 880 военных и 120 мирных граждан
В Россию возвращены 880 военных и 120 мирных граждан, договоренности с Украиной об обмене, достигнутые в Стамбуле, полностью выполнены. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на замминистра обороны России Александра Фомина.
«В течение трех дней, 23, 24 и 25 мая возвращены 880 российских военнослужащих и 120 мирных граждан», - сказал Фомин.
Фомин добавил, что военнослужащим оказывается вся необходимая помощь, а для решения возникающих вопросов задействованы специалисты всех профильных служб ведомства. Он также отметил, что в настоящее время российские военные находятся на территории Белоруссии и готовятся к возвращению в Россию.
Фомин также выразил уверенность, что достигнутый обмен позитивно повлияет на создание атмосферы, благоприятной для переговоров об условиях мирного урегулирования.
Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что масштабный обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000» завершен.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru