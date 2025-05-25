Минобороны: В Россию возвращены 880 военных и 120 мирных граждан

«В течение трех дней, 23, 24 и 25 мая возвращены 880 российских военнослужащих и 120 мирных граждан», - сказал Фомин.

Фомин добавил, что военнослужащим оказывается вся необходимая помощь, а для решения возникающих вопросов задействованы специалисты всех профильных служб ведомства. Он также отметил, что в настоящее время российские военные находятся на территории Белоруссии и готовятся к возвращению в Россию.

Фомин также выразил уверенность, что достигнутый обмен позитивно повлияет на создание атмосферы, благоприятной для переговоров об условиях мирного урегулирования.

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что масштабный обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000» завершен.