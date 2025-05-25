«Спартак» продлил контракт с главным тренером

«Спартак» продлил на год контракт с главным тренером Деяном Станковичем. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.

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Новый контракт с 46-летним сербским тренером рассчитан до лета 2027 года.

Станкович был назначен главным тренером «Спартака» в мае 2024 года, заключив двухлетнее соглашение. За это время под его руководством «Спартак» провел 42 матча во всех турнирах, одержав 25 побед. В нынешнем сезоне РПЛ «Спартак» занял четвертое место, а в Кубке страны дошел до финала, где уступил «Ростову».

Ранее в своей тренерской карьере Станкович руководил итальянской «Сампдорией», сербской «Црвеной звездой» и венгерским «Ференцварошем», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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