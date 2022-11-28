Глава Евросовета посетит Китай и встретится с Си Цзиньпином

«Председатель Европейского совета Шарль Мишель 1 декабря посетит Китай. В ходе визита председатель КНР Си Цзиньпин проведет переговоры с председателем Мишелем», — цитирует дипломата ТАСС.

Кроме того, Мишель проведет встречи с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

В МИД отметили, что стороны обменяются мнениями по китайско-европейским отношениям и представляющим взаимный интерес международным и региональным вопросам.

Ранее посол РФ в Китае Игорь Моргулов заявил, что Си Цзиньпин может посетить Россию в 2023 году, напоминает «Свободная пресса».

