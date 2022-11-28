Глава Евросовета посетит Китай и встретится с Си Цзиньпином
Глава Европейского совета Шарль Мишель посетит Пекин 1 декабря, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.
«Председатель Европейского совета Шарль Мишель 1 декабря посетит Китай. В ходе визита председатель КНР Си Цзиньпин проведет переговоры с председателем Мишелем», — цитирует дипломата ТАСС.
Кроме того, Мишель проведет встречи с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.
В МИД отметили, что стороны обменяются мнениями по китайско-европейским отношениям и представляющим взаимный интерес международным и региональным вопросам.
Ранее посол РФ в Китае Игорь Моргулов заявил, что Си Цзиньпин может посетить Россию в 2023 году, напоминает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 048 / сут.
Умерли
392 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+4 262 / сут.
- Песков: Высокий рейтинг Путина говорит о том, что он отвечает чаяниям людей
- Полностью российские автомобили начнут выпускать на «Москвиче» в 2025 году
- Песков опроверг сообщения о планах России покинуть Энергодар и ЗАЭС
- Депутат Госдумы Гурулев допустил начало спецоперации в Польше
- Новое итальянское правительство продолжит политику отказа от российского газа
- Посол Польши при НАТО назвал причины замедления поставок оружия Украине
- МИД Китая выразил протест США из-за давления на китайские компании
- В Крыму призвали продолжить удары по инфраструктуре Украины
- Глава Евросовета посетит Китай и встретится с Си Цзиньпином
- Лукашенко заявил, что хочет обсудить с Путиным «бюрократические торможения»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru