Глава Евросовета посетит Китай и встретится с Си Цзиньпином

Глава Европейского совета Шарль Мишель посетит Пекин 1 декабря, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.

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«Председатель Европейского совета Шарль Мишель 1 декабря посетит Китай. В ходе визита председатель КНР Си Цзиньпин проведет переговоры с председателем Мишелем», — цитирует дипломата ТАСС.

Кроме того, Мишель проведет встречи с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

В МИД отметили, что стороны обменяются мнениями по китайско-европейским отношениям и представляющим взаимный интерес международным и региональным вопросам.

Ранее посол РФ в Китае Игорь Моргулов заявил, что Си Цзиньпин может посетить Россию в 2023 году, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаСи ЦзиньпинКитай
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