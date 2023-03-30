«Юань и исламские финансы»: Какой будет мировая финансовая система через пять лет
Экономист Александр Разуваев заявил в эфире НСН, что через пять лет основной валютой будет юань, а не доллар.
Через пять лет основной валютой будет юань, а не доллар, заявил экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с НСН. По его словам, США никак не могут остановить этот процесс.
Накануне издание The Business Times сообщило, что китайская компания впервые продала сжиженный природный газ (СПГ) с расчетами в юанях французской компании TotalEnergies. Также Китай и Бразилия подписали соглашение о торговле в юанях. Россия и Китай уже перевели на рубли и юани расчеты за газ и намерены перейти на национальные валюты в поставках других энергоресурсов.
«Через пять лет юань будет основной валютой, а не доллар. Заморозив наши резервы, они (США, прим. НСН) подорвали доверие. Китай никому не выносит мозг. Главным в долларе всегда было то, что он надежный, теперь доллар нельзя считать надежным. А юань может использовать Иран, мы можем. Надо признать, что юань – это уже не национальная валюта. Еще в 2012 году МВФ признал юань резервной валютой, формально все основания есть», - заявил Разуваев.
При этом США никак не могут остановить этот процесс, а с подачи турецкого президента Эрдогана в игру также вступят исламские финансы, добавил собеседник НСН.
«Если смотреть вес по экономикам, у «Большой семерки» большой вес по-прежнему. Но если брать по населению, Запад, мягко говоря, в меньшинстве. Я не уверен, что зона евро вообще останется в нынешнем виде на фоне всех проблем. Мир меняется. США никак не могут помешать. Еще вопрос, что Китай будет делать с огромным американским долгом. Помимо всякой политики, повышение ставки обесценивает китайские инвестиции, надо продавать. Не знаю, что они решат. Также, если Эрдоган избирается, в чем я уверен, он собирается в Стамбуле делать мировой центр исламских финансов. В мире полтора миллиарда мусульман, вот вам еще одна альтернативная финансовая система», - рассказал Разуваев.
Китайский юань продолжит укрепляться, через 15 лет его доля в международных расчетах составит уже 50%, заявил ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в эфире НСН.
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