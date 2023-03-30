«Юань и исламские финансы»: Какой будет мировая финансовая система через пять лет

Через пять лет основной валютой будет юань, а не доллар, заявил экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с НСН. По его словам, США никак не могут остановить этот процесс.

Накануне издание The Business Times сообщило, что китайская компания впервые продала сжиженный природный газ (СПГ) с расчетами в юанях французской компании TotalEnergies. Также Китай и Бразилия подписали соглашение о торговле в юанях. Россия и Китай уже перевели на рубли и юани расчеты за газ и намерены перейти на национальные валюты в поставках других энергоресурсов.

«Через пять лет юань будет основной валютой, а не доллар. Заморозив наши резервы, они (США, прим. НСН) подорвали доверие. Китай никому не выносит мозг. Главным в долларе всегда было то, что он надежный, теперь доллар нельзя считать надежным. А юань может использовать Иран, мы можем. Надо признать, что юань – это уже не национальная валюта. Еще в 2012 году МВФ признал юань резервной валютой, формально все основания есть», - заявил Разуваев.