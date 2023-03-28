Си Цзиньпин: Пекин будет содействовать диалогу Тегерана и Эр-Рияда
Пекин готов продолжать поддерживать дальнейший процесс диалога между Ираном и Саудовской Аравией. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.
По его словам, благодаря совместным усилиям Китая, Саудовской Аравии и Ирана недавно в Пекине был успешно проведен диалог между Саудовской Аравией и Ираном и достигнуты важные результаты. Си Цзиньпин подчеркнул, что соглашение направлено на ослабление напряженности в регионе.
Так, 10 марта по итогам переговоров в Пекине делегации Саудовской Аравии и Ирана при посредничестве КНР подписали соглашение о возобновлении дипломатических отношений.
Дипломатические отношения Ирана и Саудовской Аравии были разорваны в 2016 году после того, как саудовские власти казнили шиитского проповедника Нимра ан-Нимра, а у посольства Саудовской Аравии в Тегеране собрались протестующие, которые затем подожгли здание.
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