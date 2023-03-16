СМИ назвали возобновление дипотношений между Саудовской Аравией и Ираном поражением для США
Возобновление дипломатических отношений Саудовской Аравии и Ирана стало «ошеломляющим поражением» для США. Об этом пишет American Thinker.
Издание отмечает, что «заклятые враги» Тегеран и Эр-Рияд возобновили дипотношения при посредничестве Китая. Этот факт якобы угрожает основам влияния Вашингтона на Ближнем Востоке и в мире, пишет «Свободная пресса».
В материале говорится, что расчеты США относительно баланса сил в ближневосточном регионе «пошли прахом», если Саудовская Аравия перестала быть надежным партнером Штатов в Вашингтона в «сдерживании» Ирана, отмечает РЕН ТВ.
«Речь идет по меньшей мере о том, что престиж Америки, а также восприятие нашего влияния в мире резко ухудшились», — указывает издание.
American Thinker отмечает, что триумф Китая, вытеснившего США с позиций важнейшего игрока на Ближнем Востоке — один из главных признаков «катастрофы» и «очень плохие новости» для Вашингтона и его союзников, зависящих от поставок нефти из региона.
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