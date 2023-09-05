Си Цзиньпин: Китай будет углублять сотрудничество с членами ШОС в области права

Китай готов углублять сотрудничество со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в области права. Об этом заявил лидер КНР Си Цзиньпин в поздравительном письме к участникам совещания глав Минюстов государств объединения, передает РИА Новости.

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«Китай готов работать с другими государствами ... непрерывно углублять обмены и сотрудничество в области права и судебного администрирования в новую эпоху», — подчеркнул политик.

Совещание министров юстиции стран ШОС открылось в Шанхае во вторник, встреча проходит уже в десятый раз, отмечает РЕН ТВ.

В августе министр обороны Китая Ли Шанфу заявил, что Пекин планирует расширить работу в сфере безопасности с государствами ШОС, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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