Лавров указал на рост привлекательности БРИКС и ШОС

Привлекательность Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС на международной арене увеличивается по мере подрыва Западом институтов международного управления. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на главу МИД России Сергея Лаврова.

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Дипломат подчеркнул, что многие государства пытаются решить проблемы, не прибегая к помощи структур, к которым причастны западные страны. «Это процесс не быстрый, но размышления на этот счет ширятся в мировом сообществе», — подчеркнул министр.

Ранее президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик назвал БРИКС альтернативой ЕС. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ШОСБриксСергей Лавров

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