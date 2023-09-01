Лавров указал на рост привлекательности БРИКС и ШОС

Дипломат подчеркнул, что многие государства пытаются решить проблемы, не прибегая к помощи структур, к которым причастны западные страны. «Это процесс не быстрый, но размышления на этот счет ширятся в мировом сообществе», — подчеркнул министр.

Ранее президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик назвал БРИКС альтернативой ЕС. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

