Лавров указал на рост привлекательности БРИКС и ШОС
Привлекательность Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС на международной арене увеличивается по мере подрыва Западом институтов международного управления. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на главу МИД России Сергея Лаврова.
Дипломат подчеркнул, что многие государства пытаются решить проблемы, не прибегая к помощи структур, к которым причастны западные страны. «Это процесс не быстрый, но размышления на этот счет ширятся в мировом сообществе», — подчеркнул министр.
Ранее президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик назвал БРИКС альтернативой ЕС. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru