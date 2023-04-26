Си Цзиньпин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор

Главы КНР и Украины, Си Цзиньпин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщает Коммерсант.

Лидеры договорились, что Пекин направит с визитом в Киев спецпредставителя, который проведет переговоры со всеми сторонами по урегулированию конфликта.

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Председатель КНР подчеркнул в разговоре, что Китай всегда стоял на стороне мира в украинском кризисе. По его словам, основная позиция Пекина в том, чтобы содействовать переговорам и установлению мира.

Со своей стороны, президент Украины Владимир Зеленский рассказал в Twitter, что беседа была длинной и содержательной. По его словам, она даст мощный толчок развитию украинско-китайских отношений.

Ранее в Китае посоветовали Зеленскому согласиться на мирные переговоры, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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