На Украине заявили, что Китай не имеет прав на Тайвань
Китай якобы не имеет «законных претензий» на Тайвань, считает глава комитета по международным делам Верховной рады Украины Александр Мережко. Об этом парламентарий написал в своем Twitter.
Как отметил Мережко, Компартия Китая «кричит, что Тайвань принадлежит им», пишет «Свободная пресса».
«Это коммунистическое заблуждение, основанное на отрицании и глубоко дискредитированной и почившей политической программе», — заявил депутат.
По словам Мережко, отсутствие у Пекина законных претензий на остров — «неопровержимая истина».
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не пойдет на уступки в тайваньском вопросе, а идеи о компромиссах — «несбыточные мечты», напоминает телеканал «360».
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