Си Цзиньпин и Михаил Мишустин встретятся 21 марта
17 марта 202315:25
Председатель КНР Си Цзиньпин 21 марта встретится с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба Кремля.
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17 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru