Си Цзиньпин и Михаил Мишустин встретятся 21 марта

Председатель КНР Си Цзиньпин 21 марта встретится с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба Кремля.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ПереговорыМихаил МишустинКитайСи Цзиньпин

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