Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта

Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию. Об этом сообщили в Кремле.

Зюганов готовится к встрече с Си Цзиньпином

Китайский лидер прибудет в РФ по приглашению президента страны Владимира Путина.

«Будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем», — отметили в Кремле.

Ожидается, что Путин и Си Цзиньпин подпишут ряд важных документов, пишет Ura.ru.

Кроме того, главы государств обменяются мнениями в контексте углубления двустороннего сотрудничества на международной арене.

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Фото: cpc.people.com.cn
ТЕГИ:ВизитРоссияКитайСи Цзиньпин

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