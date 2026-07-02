Дроны атаковали посольство России в Швеции

Беспилотники атаковали ночью посольство России в Швеции. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.

Отмечается, что один аппарат сбросил контейнер с красной краской.

«Второй дрон, к которому была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства, упал... в непосредственной близости от здания Роспосольства», — указали в дипмиссии.

Дипломаты назвали случившееся попыткой запугивания, пишет RT. Как отметили в посольстве, ответственность за ЧП и возможные последствия несет шведская сторона.

В сентябре прошлого года беспилотник атаковал здание посольства России в Швеции и сбросил на здание пластиковый пакет с краской.

