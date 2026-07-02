Дроны атаковали посольство России в Швеции
Беспилотники атаковали ночью посольство России в Швеции. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.
Отмечается, что один аппарат сбросил контейнер с красной краской.
«Второй дрон, к которому была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства, упал... в непосредственной близости от здания Роспосольства», — указали в дипмиссии.
Дипломаты назвали случившееся попыткой запугивания, пишет RT. Как отметили в посольстве, ответственность за ЧП и возможные последствия несет шведская сторона.
В сентябре прошлого года беспилотник атаковал здание посольства России в Швеции и сбросил на здание пластиковый пакет с краской.
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