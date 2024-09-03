Город Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, остался без света

Энергодар в Запорожской области, где расположена крупнейшая в Европе атомная электростанция, обесточен из-за повреждения линии электропередачи, информирует городская администрация. Без света также остались два соседних района.

Как уточнили местные власти, поврежденная часть ЛЭП находится за городской чертой. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам.