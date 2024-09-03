Город Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, остался без света
Энергодар в Запорожской области, где расположена крупнейшая в Европе атомная электростанция, обесточен из-за повреждения линии электропередачи, информирует городская администрация. Без света также остались два соседних района.
Как уточнили местные власти, поврежденная часть ЛЭП находится за городской чертой. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам.
Сама Запорожская АЭС получает также электроэнергию с правого берега Днепра, который контролирует Украина. Электричество идёт по двум линиям: основной 750 кВ «Днепровская» и резервной - 330 кВ «Феросплавная-1».
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», днём ранее сработала автоматика на отключение последней. Об этом проинформированы эксперты Международного агентства по атомной энергии. Радиационный фон на объекте не изменился. Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси должен посетить ЗАЭС на следующей неделе. До этого он побывал на Курской АЭС в Курчатове.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru