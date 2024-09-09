Швеция выделила Киеву пакет помощи на 440 миллионов долларов

Власти Швеции выделили новый пакет помощи Украине на 4,6 млрд шведских крон (440 млн долларов). Об этом говорится в заявлении на сайте шведского правительства.

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Отмечается, что это уже 17-й пакет военной помощи Киеву. Согласно данным, пакет помощи включает отправку на Украину шести боевых катеров класса CB90, ракетных комплексов Robot System 70, а также двух спусковых прицепов для лодок.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский не смог убедить западных союзников снять ограничения на удары по территории России дальнобойными ракетами НАТО. Источники напомнили, что Вашингтон, являясь главным военным сторонником Киева, не заявлял о немедленном изменении ограничений на использование вооружений большей дальности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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