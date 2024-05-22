Швеция создаст программу военной поддержки Украины на €6,5 миллиарда
Новую программу военной помощи Украины разработало правительство Швеции. Информация об этом появилась на сайте кабинета министров королевства, сообщает РИА Новости.
В документе отмечается, что правительство совместно с партией «Новые демократы» создадут фонд помощи Киеву в размере €6,5 млрд. Его планируется потратить в течение 3-х лет, выделяя на нужды украинских военных по €2,2 евро ежегодно.
В Стокгольме подчеркнули, что выделяемые средства не скажутся на обороноспособности самого королевства.
Ранее стало известно, что Швеция направит войска для сдерживания России в составе НАТО в Латвию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru