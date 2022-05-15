Швеция сообщила об официальном решении подать заявку на членство в НАТО
Швеция приняла официальное решение подать заявку на вступление в НАТО. Об этом заявили в правящей социал-демократической партии страны, сообщает РИА Новости.
При этом подчеркивается, что Швеция выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории, если заявка на членство в Североатлантическом альянсе будет одобрена.
Ранее газета Expressen со ссылкой на источники в правительстве страны написала, что Швеция планирует подать заявку на вступление в НАТО 16 мая.
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