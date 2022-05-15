Швеция сообщила об официальном решении подать заявку на членство в НАТО

При этом подчеркивается, что Швеция выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории, если заявка на членство в Североатлантическом альянсе будет одобрена.

Ранее газета Expressen со ссылкой на источники в правительстве страны написала, что Швеция планирует подать заявку на вступление в НАТО 16 мая.

