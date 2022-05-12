В Швеции анонсировали подачу заявки на вступление в НАТО

Швеция планирует подать заявку на вступление в НАТО 16 мая, как и Финляндия, сообщает газета Expressen со ссылкой на источники в правительстве страны.

Сообщается, что в понедельник премьер-министр созовет дополнительное заседание правительства, на котором и будет принято историческое решение. Сразу после встречи будет подана заявка на вступление в альянс.

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Ранее министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что США имеют высокий интерес в присоединении Швеции и Финляндии к альянсу.

При этом президент и парламент Финляндии уже поддержали членство страны в НАТО. Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО, говорится в совместном заявлении президента и главы правительства страны Саули Ниинистё и Санны Марин.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФинляндияНАТОШвеция
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