Швеция призвала возобновить антироссийские санкции в рамках ПАСЕ

Как сообщает RT, сам факт возвращения российской делегации в ПАСЕ говорит о том, что санкции против России сняты. Шведские парламентарии настаивают, что своей деятельностью Москва якобы пытается придать своим действиям легитимность, одновременно игнорируя принятые в ПАСЕ и других международных институтах решения.



Эк и Лундгрен призвали ввести ограничения против России, правда, не указав в своем заявлении, какие именно.



Напомним, ранее некоторые депутаты ПАСЕ во главе с литовским парламентарием Эмануэлисом Зингерисом попытались оспорить полномочия российской делегации. Однако его предложение поддержали менее 30 депутатов ассамблеи, сообщает Ura.ru.

