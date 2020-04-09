Швеция призвала возобновить антироссийские санкции в рамках ПАСЕ

Шведские депутаты Магнус Эк и Керстин Лундгрен призвали снова ввести санкции против в России в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

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Как сообщает RT, сам факт возвращения российской делегации в ПАСЕ говорит о том, что санкции против России сняты. Шведские парламентарии настаивают, что своей деятельностью Москва якобы пытается придать своим действиям легитимность, одновременно игнорируя принятые в ПАСЕ и других международных институтах решения.

Эк и Лундгрен призвали ввести ограничения против России, правда, не указав в своем заявлении, какие именно.

Напомним, ранее некоторые депутаты ПАСЕ во главе с литовским парламентарием Эмануэлисом Зингерисом попытались оспорить полномочия российской делегации. Однако его предложение поддержали менее 30 депутатов ассамблеи, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: echrblog.blogspot.com/
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