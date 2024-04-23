Шойгу: Вступление Швеции в НАТО повысило военно-политическую напряженность

Вступление Швеции в Североатлантический альянс повысило военно-политическую напряжённость на двух направлениях. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Миноброны РФ Сергей Шойгу.

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На заседании коллегии оборонного ведомства он уточнил, что речь идёт о западном и северо-западном стратегических направлениях.

Министр также указал, что НАТО пытается усилить активность в Арктике.

«Подобные действия западных стран вынуждают нас применять меры адекватного реагирования», - заключил он.

Ранее Шойгу заявил, что численность группировки войск усиления НАТО у границ России в настоящее время составляет до 33 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вадим Савицкий
ТЕГИ:НАТОШвецияМинобороны РФСергей Шойгу

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