Шойгу: Вступление Швеции в НАТО повысило военно-политическую напряженность
Вступление Швеции в Североатлантический альянс повысило военно-политическую напряжённость на двух направлениях. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Миноброны РФ Сергей Шойгу.
На заседании коллегии оборонного ведомства он уточнил, что речь идёт о западном и северо-западном стратегических направлениях.
Министр также указал, что НАТО пытается усилить активность в Арктике.
«Подобные действия западных стран вынуждают нас применять меры адекватного реагирования», - заключил он.
Ранее Шойгу заявил, что численность группировки войск усиления НАТО у границ России в настоящее время составляет до 33 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru