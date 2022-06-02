Песков предупредил, что применение оружия против РФ усугубит ситуацию на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина является инструментом в руках стран, поставляющих туда оружие, сообщает РИА Новости.
По его словам, использование этого оружия против России «существенно изменит ситуацию в неблагоприятную сторону».
«Я по-прежнему не хочу говорить о абсолютно нежелательных и весьма неприятных сценариях, когда это оружие гипотетически попытаются использовать против целей на нашей территории... Просто доставят больше страданий Украине», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее депутат Верховной рады Украины Егор Чернев допустил применение американских реактивных систем залпового огня HIMARS для ударов по территории России, сообщает RT.
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