Песков предупредил, что применение оружия против РФ усугубит ситуацию на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина является инструментом в руках стран, поставляющих туда оружие, сообщает РИА Новости.

Военный политолог назвал условие удара России по территории США

По его словам, использование этого оружия против России «существенно изменит ситуацию в неблагоприятную сторону».

«Я по-прежнему не хочу говорить о абсолютно нежелательных и весьма неприятных сценариях, когда это оружие гипотетически попытаются использовать против целей на нашей территории... Просто доставят больше страданий Украине», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее депутат Верховной рады Украины Егор Чернев допустил применение американских реактивных систем залпового огня HIMARS для ударов по территории России, сообщает RT.

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ФОТО: Фото со страницы посольства США в Киеве в Facebook
ТЕГИ:ВооружениеОружиеУкраинаДмитрий Песков
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