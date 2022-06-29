Рябков заявил, что Россия негативно относится к вступлению Финляндии и Швеции в НАТО
29 июня 202213:08
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что расширение НАТО является сугубо дестабилизирующим фактором, сообщает РИА Новости.
По его словам, Москва негативно относится к вступлению в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции.
Ранее президент США Джо Байден поздравил Финляндию, Швецию и Турцию с достижением согласия по расширению НАТО, сообщает RT.
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29 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru