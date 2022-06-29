Рябков заявил, что Россия негативно относится к вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что расширение НАТО является сугубо дестабилизирующим фактором, сообщает РИА Новости.

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По его словам, Москва негативно относится к вступлению в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции.

Ранее президент США Джо Байден поздравил Финляндию, Швецию и Турцию с достижением согласия по расширению НАТО, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ШвецияФинляндияНАТОМИД РФСергей Рябков
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