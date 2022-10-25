Глава Еврокомиссии назвала главной целью ЕС конфискацию активов РФ
Европейский союз должен стремиться не к заморозке активов Российской Федерации в ЕС, а к их конфискации. Такую цель обозначила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на конференции доноров международной помощи для Украины в столице Германии.
По словам главы исполнительного органа ЕС, для достижения такой цели, необходимо подготовить юридическую базу, для чего предстоит ещё многое сделать, передает ТАСС.
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Как пояснила фон дер Ляйен, требуются легальные обоснования, которые позволят направить замороженные средства РФ на восстановление Украины.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», председатель Еврокомиссии обратила внимание на оценку Всемирного банка, согласно которой, на восстановление Украины необходимо не менее 350 миллиардов евро. Такая сумма приблизительно сопоставима с замороженными активами РФ на территории ЕС и США.
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