«Открытый грабёж». Захарова оценила постановление Киева о продаже конфискованных активов РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что постановление украинских властей, регулирующее продажу конфискованных в стране российских активов, является открытым грабежом, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Шмыгаль: Украина продаст конфискованные российские активы на аукционах

По её словам, киевский режим «прикрывается желанием улучшить сложившееся по его же вине бедственное положение в стране», действуя быстрее своих западных наставников, пока ещё не придумавших какой-либо законной формулы «присвоения российского имущества».

Она напомнила, что «нацистская Германия тоже активно грабила» страны Европы и СССР, не задумываясь о законности своих действий, и таким же образом теперь поступает режим украинского президента Владимира Зеленского.

«Даже малая часть украденных средств не пойдёт на нужды простых украинцев, которых приносят в жертву геополитическим амбициям Запада и алчным устремлениям к наживе киевской верхушки», - заключила Захарова.

Ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Берлин прорабатывает варианты изъятия замороженных государственных средств России в пользу Украины, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаКонфискацияМИД РФМария Захарова
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