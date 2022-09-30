Швейцария заявила, что не признает вступление в РФ украинских регионов

Власти Швейцарии заявили, что не признают вступление в РФ украинских регионов по итогам проведенных референдумов. Об этом сообщает ТАСС.

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Правительство страны назвало присоединение аннексией и призвало вывести войска из украинских регионов.

Ранее в пятницу Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области были объявлены частью России. Таким стал итог проведенных РФ референдумов в данных регионах с 23 по 27 сентября.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Швейцария
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