Медведев раскритиковал Зеленского

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев раскритиковал президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена за реакцию на присоединение к РФ украинских территорий.

По мнению Медведева, Зеленского «явно накрыло» после того, как он объявил о намерении ускоренно вступить в НАТО. Как считает бывший президент РФ, украинский лидер таким образом «умоляет» НАТО начать третью мировую войну.

Также от Медведева Байдену за непризнание новых территорий в составе России, и Столтенбергу за призыв украинцам умирать.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийДмитрий Медведев
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