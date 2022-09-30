Медведев раскритиковал Зеленского
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев раскритиковал президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена за реакцию на присоединение к РФ украинских территорий.
По мнению Медведева, Зеленского «явно накрыло» после того, как он объявил о намерении ускоренно вступить в НАТО. Как считает бывший президент РФ, украинский лидер таким образом «умоляет» НАТО начать третью мировую войну.
Также от Медведева Байдену за непризнание новых территорий в составе России, и Столтенбергу за призыв украинцам умирать.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru