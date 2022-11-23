Швейцария ввела эмбарго на поставки военных товаров России и Украине
Швейцария запретила экспорт своего оружия на Украину и в Россию, сообщает пресс-служба швейцарского Минэкономики.
В сообщении говорится, что Федеральный совет также ввёл эмбарго на товары военного назначения в отношении России и, частично,в отношении Украины «с учётом нейтрального статуса Швейцарии».
«Эмбарго на поставки оружия в Швейцарии до сих пор применялось в основном на основе существующего законодательства о контроле за военными материалами и товарами. С введением эмбарго на вооружения это теперь прямо прописано в регламенте», - отметили в министерстве.
Ранее Швейцария одобрила введение ценового потолка на российскую нефть, сообщает RT.
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