Швейцария ввела эмбарго на поставки военных товаров России и Украине

Швейцария запретила экспорт своего оружия на Украину и в Россию, сообщает пресс-служба швейцарского Минэкономики.

Швейцария не будет поставлять Украине снаряды для систем ПВО

В сообщении говорится, что Федеральный совет также ввёл эмбарго на товары военного назначения в отношении России и, частично,в отношении Украины «с учётом нейтрального статуса Швейцарии».

«Эмбарго на поставки оружия в Швейцарии до сих пор применялось в основном на основе существующего законодательства о контроле за военными материалами и товарами. С введением эмбарго на вооружения это теперь прямо прописано в регламенте», - отметили в министерстве.

Ранее Швейцария одобрила введение ценового потолка на российскую нефть, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЭмбаргоРоссияУкраинаШвейцария
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