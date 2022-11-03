Швейцария не будет поставлять Украине снаряды для систем ПВО
Швейцария отказала Германии в реэкспорте снарядов к зенитным самоходным установкам противовоздушной обороны Gepard на Украину. Об этом, сославшись на заявление представителей правительства Швейцарии, сообщило агентство Reuters.
По словам швейцарского правительства, согласно принципу равного обращения, закрепленному в законе о нейтралитете, страна не может принять запрос о поставке оружия производства Швейцарии Украине, пока последняя участвует в вооруженном конфликте.
Ранее читатели британского издания Daily Mail потребовали прекратить поставки оружия Киеву в ущерб своей армии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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