Швейцария не будет поставлять Украине снаряды для систем ПВО

Швейцария отказала Германии в реэкспорте снарядов к зенитным самоходным установкам противовоздушной обороны Gepard на Украину. Об этом, сославшись на заявление представителей правительства Швейцарии, сообщило агентство Reuters.

США не исключили никаких вариантов борьбы с поставками оружия из Ирана

По словам швейцарского правительства, согласно принципу равного обращения, закрепленному в законе о нейтралитете, страна не может принять запрос о поставке оружия производства Швейцарии Украине, пока последняя участвует в вооруженном конфликте.

Ранее читатели британского издания Daily Mail потребовали прекратить поставки оружия Киеву в ущерб своей армии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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