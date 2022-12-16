Швейцария ввела дополнительные санкции против России

В документе говорится, что Швейцария присоединилась к мерам Евросоюза по ограничению цен на российскую сырую нефть и нефтепродукты, и «запрету на перевозку таких товаров, проданных сверх предельной цены, для торговли и посреднических услуг».

«Федеральный совет решил принять эти положения, приведя меры Швейцарии в соответствие с мерами ЕС. Меры вступят в силу 16 декабря», - отмечается в заявлении.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предрек подорожание нефти после того, как Евросоюз ввёл потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

