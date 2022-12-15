Указ Путина с ответом на потолок цен на нефть РФ появится на этой неделе

Указ президента России Владимира Путина, оговаривающий ответные меры на введенный западными странами предел цен на нефть РФ, предполагается опубликовать на текущей неделе. Такие сроки назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее СМИ сообщили, что в документе, в частности, будет прописан отказ от поставок странам, которые присоединились к ограничениям. Кроме того, предполагается, что указ предоставит возможность обхода запрета на проведение сделок с ведома кабинета министров.

«Демонстративно накажем»: Россия договорится с ОПЕК на фоне нефтяного потолка

В начале декабря страны Евросоюза сумели прийти к соглашению по потолку цен на российскую нефть в рамках санкционных мер из-за событий на Украине. Ограничение установлено на уровне 60 долларов США за баррель c последующей корректировкой каждые два месяца. Планку предполагается менять таким образом, чтобы предел был минимум на 5% ниже текущей экспортной цены нефти марки Urals.

В связи с введением потолка цен на чёрное золото Россия может договорится со странами ОПЕК+ не увеличивать добычу. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил аналитик Игорь Юшков.

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