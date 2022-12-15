Указ Путина с ответом на потолок цен на нефть РФ появится на этой неделе

В начале декабря страны Евросоюза сумели прийти к соглашению по потолку цен на российскую нефть в рамках санкционных мер из-за событий на Украине. Ограничение установлено на уровне 60 долларов США за баррель c последующей корректировкой каждые два месяца. Планку предполагается менять таким образом, чтобы предел был минимум на 5% ниже текущей экспортной цены нефти марки Urals.

В связи с введением потолка цен на чёрное золото Россия может договорится со странами ОПЕК+ не увеличивать добычу. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил аналитик Игорь Юшков.

