Швейцария сняла санкции с Дегтярева

Также санкции были сняты ещё с шести граждан РФ. Это бизнесмены Вячеслав Кантор и Владимир Рашевский, сестра основателя компании USM Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова, экс-председатель Совета министров СССР Николай Рыжков, военнослужащие Андрей Ермишко и Алексей Большаков.

Кроме того, Швейцария удалила из своего «чёрного» списка АО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» имени Н.И. Сазыкина».

Ранее глава эстонского МИД Маргус Цахкна заявил, что Евросоюз снял санкции с Дегтярёва «под давлением Венгрии», и призвал лишить Будапешт права голоса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

