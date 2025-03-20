Швейцария сняла санкции с Дегтярева
Власти Швейцарии исключили из санкционного списка главу Минспорта РФ Михаила Дегтярёва. Об этом сообщает пресс-служба Государственного секретариата по экономическим вопросам страны.
Также санкции были сняты ещё с шести граждан РФ. Это бизнесмены Вячеслав Кантор и Владимир Рашевский, сестра основателя компании USM Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова, экс-председатель Совета министров СССР Николай Рыжков, военнослужащие Андрей Ермишко и Алексей Большаков.
Кроме того, Швейцария удалила из своего «чёрного» списка АО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» имени Н.И. Сазыкина».
Ранее глава эстонского МИД Маргус Цахкна заявил, что Евросоюз снял санкции с Дегтярёва «под давлением Венгрии», и призвал лишить Будапешт права голоса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лидер Сирии второй раз не пожал руку Бербок
- «Величайший обман»: Мостовой раскритиковал победы сборной России
- Шойгу пообещал очередь за российским оружием после СВО
- Эд Ширан анонсировал новый альбом и сингл
- Полякам рекомендовали иметь запасы еды и лекарств на три дня
- Начался прием заявок на XXVI рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров»
- Власти Череповца «заблюрили» лицо участника СВО, претендующего на пост мэра
- Шойгу назвал угрозой миру слова Макрона о «ядерном зонтике» для Европы
- Фильм Пола Томаса Андерсона с Леонардо ДиКаприо обрел название и дату премьеры
- Путин рассказал Лукашенко о разговоре с Трампом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru