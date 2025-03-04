Швейцария присоединилась к новым санкциям ЕС против России

Власти Швейцарии приняли решение с 4 марта присоединиться к ограничениям, принятым Евросоюзом в рамках 16-го пакета санкций против России из-за проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщает Федеральный совет страны.

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В частности, со стороны Швейцарии санкции распространились на ещё 48 лиц и 35 организаций, чьи активы были заморожены. Также им запрещён въезд или транзит через Швейцарию.

Также в список внесли 74 судна из якобы теневого флота России. В список строгого экспортного контроля попали ещё 53 торговых субъекта, а трём банкм запретили любые транзакции из-за использования российской альтернативы системе SWIFT (СПФС).

Кроме того, в отношении 13 российских банков предусмотрено отключение от системы SWIFT.

Ранее российские власти объявили о бессрочном запрете на въезд в Россию девяти гражданам Японии, в том числе, главе японского МИД Такэси Ивая, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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