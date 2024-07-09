Швейцария расширила список антироссийских санкции
Власти Швейцарии расширили список санкций против России, введённых в связи со спецоперацией ВС РФ на Украине. Об этом сообщает пресс-служба федерального правительства страны.
Отмечается, что таким образом Швейцария присоединилась к 14-му пакету антироссийских санкций, ранее введённому Евросоюзом.
Уточняется, что в швейцарский список добавили 69 физических лиц и 86 организаций. Это «бизнесмены, пропагандисты, военнослужащие, сотрудники ФСБ и судьи», а также компании, работающие в российском «оборонном, финансовом и торговом секторах, участвующие в обходе санкций».
Кроме того, Швейцария ввела запрет на рекламу «РИА Новости», «Известий» и «Российской газеты», однако не стала ограничивать работу российских СМИ на своей территории.
Ранее власти США изменили санкции в отношении физических лиц и организаций из России, добавив в формулировки предупреждение об угрозе вторичных рестрикций за сотрудничество с ними, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Ростовской области без электричества остались более 200 тысяч потребителей
- СМИ: Ряд стран обратились к Армении с просьбой убрать спутники с орбиты
- Россиянина приговорили к 12 годам строгого режима за диверсию
- СМИ: Эксперимент по добровольной маркировке игр в РФ стартует осенью 2024 года
- Швейцария расширила список антироссийских санкции
- Польский актер Ежи Штур умер в возрасте 77 лет
- Средний размер открытых в России вкладов составил 1,1 млн рублей
- Гендиректор «Глонасс» рассказал о хакерских атаках на систему «ЭРА-ГЛОНАСС»
- Песков заявил, что на больницу в Киеве упала украинская ракета ПВО
- На юго-западе Москвы рабочий погиб при падении на стройке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru