Швейцария расширила список антироссийских санкции

Отмечается, что таким образом Швейцария присоединилась к 14-му пакету антироссийских санкций, ранее введённому Евросоюзом.

Уточняется, что в швейцарский список добавили 69 физических лиц и 86 организаций. Это «бизнесмены, пропагандисты, военнослужащие, сотрудники ФСБ и судьи», а также компании, работающие в российском «оборонном, финансовом и торговом секторах, участвующие в обходе санкций».

Кроме того, Швейцария ввела запрет на рекламу «РИА Новости», «Известий» и «Российской газеты», однако не стала ограничивать работу российских СМИ на своей территории.

Ранее власти США изменили санкции в отношении физических лиц и организаций из России, добавив в формулировки предупреждение об угрозе вторичных рестрикций за сотрудничество с ними, сообщает RT.

