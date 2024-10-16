Швейцария расширила санкции против России
Федеральный совет Швейцарии расширил антироссийские санкции в соответствии с 14-м пакетом санкций Евросоюза против России.
В заявлении швейцарских властей говорится, что в список субъектов, подлежащих более жёстким экспортным ограничениям, включена 61 организация.
«Это решение еще больше ужесточает экспортные ограничения на товары, предназначенные для укрепления промышленного сектора и военно-технического потенциала России», - отметили в совете.
Новые меры вступят в силу 17 октября.
Ранее глава Евродипломатии Жозеп Боррель предложил ЕС усилить санкции для подрыва нефтяного экспорта из России, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru