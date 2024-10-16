СМИ: ФАТФ примет решение о внесении РФ в черный список
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) примет решение о внесении России в черный список организации, сообщает Politico.
Это произойдет 22 октября на заседании внутреннего органа ФАТФ, который рассматривает кандидатуры на внесение в список и предоставляет необходимые подтверждения.
Ранее экс-посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что приостановка членства России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) грозит эрозией мировой архитектуры деятельности в этой сфере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru