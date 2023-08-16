Швейцария присоединилась к новому пакету антироссийских санкций ЕС
Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций Евросоюза против России, основной целью которого является предотвращение и пресечение обхода ограничений, сообщает пресс-служба Федерального совета страны.
В сообщении говорится, что речь идёт о запрете ещё 87 компаниям на экспорт товаров двойного назначения и товаров, способствующих «военно-техническому совершенствованию России». Также запрещается экспорт электронных компонентов и прекурсоров химического оружия.
Кроме того, запрещается продажа прав на интеллектуальную собственность, запрет на транзит санкционных товаров через Россию, запрет на продажу ценных бумаг российским гражданам и организациям вне зависимости от валюты.
«Эффективное пресечение попыток обойти санкции требует тесной международной координации. Швейцария внимательно следит за международными дискуссиями по этой теме и тесно сотрудничает с ЕС и другими партнёрами», - указали в Федеральном совете.
Ранее власти США объявили о вводе санкций против российских предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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