Швейцария присоединилась к новому пакету антироссийских санкций ЕС

В сообщении говорится, что речь идёт о запрете ещё 87 компаниям на экспорт товаров двойного назначения и товаров, способствующих «военно-техническому совершенствованию России». Также запрещается экспорт электронных компонентов и прекурсоров химического оружия.

Кроме того, запрещается продажа прав на интеллектуальную собственность, запрет на транзит санкционных товаров через Россию, запрет на продажу ценных бумаг российским гражданам и организациям вне зависимости от валюты.

«Эффективное пресечение попыток обойти санкции требует тесной международной координации. Швейцария внимательно следит за международными дискуссиями по этой теме и тесно сотрудничает с ЕС и другими партнёрами», - указали в Федеральном совете.

Ранее власти США объявили о вводе санкций против российских предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

