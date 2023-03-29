Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций ЕС против России

Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций ЕС против России, сообщается на сайте кабмина конфедерации, передает «Интерфакс».

Как отмечается, антироссийские ограничения вступают в силу на территории страны с 20 часов 29 марта.

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Пакет санкций запрещает поставку в РФ новейших технологий и промышленных товаров двойного назначения, специализированных транспортных средств, деталей машин, запчастей для них, строительных товаров и конструкций, а также деталей для самолетов.

Для граждан РФ запрещается занимать посты в ведомствах, управляющих жизненно важной инфраструктурой в Швейцарии.

Ранее, как сообщала НСН, в США призвали Швейцарию заблокировать больше российских активов.

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ФОТО: pixabay.com
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