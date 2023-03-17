В США призвали Швейцарию заблокировать больше российских активов

Как отметил посол, швейцарские власти заморозили в банках страны 7,7 млрд швейцарских франков, принадлежащих РФ, пишет RT.

«Швейцария могла бы заблокировать еще от 50 до 100 миллиардов», — поделился мнением Миллер.

По словам посла, следует найти и заморозить как можно больше российских активов, а при необходимости — конфисковать их и передать Украине. Миллер подчеркнул, что для этого нужны международные координационные соглашения.

Ранее глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что конфисковать замороженные активы России непросто, в прошлом подобной практики не было, пишет Ura.ru.

