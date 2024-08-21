Швейцария присоединилась к 14-му пакету антироссийских санкций ЕС

Федеральный совет Швейцарии объявил о присоединении страны к 14-му пакету санкций Евросоюза против России, решение вступит в силу 27 августа.

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В заявлении совета говорится, что новые рестрикции, помимо прочего, предусматривают уточнение запретов в отношении российских алмазов.

Кроме того, речь идёт о продлении сроков предоставления исключений в отношении вывода инвестиций из России, чтобы швейцарские компании смогли законно прекратить свою деятельность в России.

«Эффективная реализация санкций против России и международная координация имеют большое значение для Федерального совета», - говорится в заявлении.

Ранее власти США изменили санкции в отношении физических лиц и организаций из России, добавив в формулировки предупреждение об угрозе вторичных рестрикций за сотрудничество с ними, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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