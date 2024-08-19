Россия расширила санкции против Великобритании
Российские власти внесли в санкционный список ещё 32 гражданина Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
В заявлении ведомства речь идёт о представителях британских аналитических центров, консалтинговых агентств и прочих структур аналогичного профиля, «проводящих враждебную линию в отношении России».
«Через общедоступные СМИ и в сети Интернет такие организации распространяют дезинформацию, дискредитирующую российское государство», - указали в министерстве.
Также отмечается, что работа над расширением российского «стоп-листа» в ответ на враждебную линию Великобритании будет продолжена.
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что американские власти введут новые антироссийские санкции из-за якобы неправомерного удержания граждан США, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- РФ поможет лицам, разделяющим российские духовно-нравственные ценности
- Прокуратура Москвы предупредила о мошенниках под видом медработников
- В саду «Эрмитаж» пройдет музыкальный фестиваль «Солома»
- Хозяин похищенного в Химках спаниеля рассказал о ложной наводке
- Во Владивостоке 15 тысяч жителей остались без света
- Россия расширила санкции против Великобритании
- Трех москвичей задержали в Петербурге за танцы с нацистским приветствием
- Путин: В Баку планируется открыть российско-азербайджанский университет
- Генпрокуратура заявила о хищении из бюджета нацпроектов трех млрд рублей
- Россия и Азербайджан будут вместе создавать танкеры для перевозки нефти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru