Россия расширила санкции против Великобритании

В заявлении ведомства речь идёт о представителях британских аналитических центров, консалтинговых агентств и прочих структур аналогичного профиля, «проводящих враждебную линию в отношении России».

«Через общедоступные СМИ и в сети Интернет такие организации распространяют дезинформацию, дискредитирующую российское государство», - указали в министерстве.

Также отмечается, что работа над расширением российского «стоп-листа» в ответ на враждебную линию Великобритании будет продолжена.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что американские власти введут новые антироссийские санкции из-за якобы неправомерного удержания граждан США, сообщает RT.

