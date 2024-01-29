Боррель: Санкции ЕС не смогли уничтожить российскую оборонную промышленность
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что санкции Евросоюза не смогли уничтожить российскую оборонную промышленность, сообщает ТАСС.
выступая на транспортном инвестиционном форуме ЕС - Центральная Азия, он указал, что рестрикции «заметно ослабили российскую военную машину», однако она продолжает существовать.
«Конфликт продолжается, и бои только усиливаются, и мы не видим свет в конце украинского туннеля», - заключил дипломат.
Ранее Боррель заявил, что страны - члены Евросоюза достигли согласия относительно использования заблокированных активов России для помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru