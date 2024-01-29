Боррель: Санкции ЕС не смогли уничтожить российскую оборонную промышленность

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что санкции Евросоюза не смогли уничтожить российскую оборонную промышленность, сообщает ТАСС.

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выступая на транспортном инвестиционном форуме ЕС - Центральная Азия, он указал, что рестрикции «заметно ослабили российскую военную машину», однако она продолжает существовать.

«Конфликт продолжается, и бои только усиливаются, и мы не видим свет в конце украинского туннеля», - заключил дипломат.

Ранее Боррель заявил, что страны - члены Евросоюза достигли согласия относительно использования заблокированных активов России для помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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