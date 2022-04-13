Швейцария приняла пятый пакет санкций против РФ и Белоруссии

В сообщении говорится, что ограничения, в том числе финансовые, утверждены в отношении ещё 200 физических и юридических лиц, в том числе политиков, бизнесменов, журналистов и военных, а также «ключевых олигархов и членов их семей».

«Среди вновь попавших под санкции лиц две дочери президента Путина. Список санкций Швейцарии теперь полностью повторяет список санкций Евросоюза», - отмечается в заявлении.

В швейцарском правительстве добавили, что из-за географического положения страны было принято решение отказаться от ограничительных мер на транспортное сообщение.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта российских энергоносителей. Под ограничения попал и экспорт различной продукции в РФ, а также поставки любой категории товаров, подлежащих экспортному контролю, сообщает «Свободная пресса».

