Швейцария приняла пятый пакет санкций против РФ и Белоруссии
Федеральный совет (правительство) Швейцарии объявил о новых санкциях против России и Белоруссии, сообщает пресс-служба швейцарского правительства.
В сообщении говорится, что ограничения, в том числе финансовые, утверждены в отношении ещё 200 физических и юридических лиц, в том числе политиков, бизнесменов, журналистов и военных, а также «ключевых олигархов и членов их семей».
«Среди вновь попавших под санкции лиц две дочери президента Путина. Список санкций Швейцарии теперь полностью повторяет список санкций Евросоюза», - отмечается в заявлении.
В швейцарском правительстве добавили, что из-за географического положения страны было принято решение отказаться от ограничительных мер на транспортное сообщение.
Ранее президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта российских энергоносителей. Под ограничения попал и экспорт различной продукции в РФ, а также поставки любой категории товаров, подлежащих экспортному контролю, сообщает «Свободная пресса».
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