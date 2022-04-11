Канада ввела санкции против предприятий российского оборонного сектора
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила о вводе новых санкций в ответ на спецоперацию Вооружённых сил России на Украине, сообщает пресс-служба канадского МИД.
В сообщении говорится, что в чёрный список попали 33 предприятия российского оборонного сектора, которые «оказывали косвенную или прямую поддержку российским вооруженным силам».
«Канада всегда будет поддерживать Украину. Сегодняшние меры — последний пример нашей непоколебимой поддержки», - подчеркнула Жоли.
В МИД Канады добавили, что продолжают следить за ситуацией, а также изучать варианты новых мер реагирования «на неоправданные действия России».
Ранее в силу вступил пятый пакет антироссийских санкций Евросоюза, который предусматривает, в том числе, запрет на импорт угля из России, сообщает «Свободная пресса».
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