Канада ввела санкции против предприятий российского оборонного сектора

В сообщении говорится, что в чёрный список попали 33 предприятия российского оборонного сектора, которые «оказывали косвенную или прямую поддержку российским вооруженным силам».

«Канада всегда будет поддерживать Украину. Сегодняшние меры — последний пример нашей непоколебимой поддержки», - подчеркнула Жоли.

В МИД Канады добавили, что продолжают следить за ситуацией, а также изучать варианты новых мер реагирования «на неоправданные действия России».

Ранее в силу вступил пятый пакет антироссийских санкций Евросоюза, который предусматривает, в том числе, запрет на импорт угля из России, сообщает «Свободная пресса».