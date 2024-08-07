Швейцария приложит усилия для участия России в новом саммите по Украине

Глава конфедерации подчеркнула, что для решения конфликта в переговорах должны принимать участие все стороны. Амхерд также пообещала сделать всё, чтобы новый мирный саммит по Украине состоялся.

Ранее в Госдепе США поддержали идею пригласить Россию на второй саммит по Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

