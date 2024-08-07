Швейцария приложит усилия для участия России в новом саммите по Украине

Берн приложит все возможные усилия для участия Москвы в новом саммите по Украине, заявила президент Швейцарии Виола Амхерд на пресс-конференции в Токио, предает телеканал NHK.

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Глава конфедерации подчеркнула, что для решения конфликта в переговорах должны принимать участие все стороны. Амхерд также пообещала сделать всё, чтобы новый мирный саммит по Украине состоялся.

Ранее в Госдепе США поддержали идею пригласить Россию на второй саммит по Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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