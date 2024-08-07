Швейцария приложит усилия для участия России в новом саммите по Украине
7 августа 202417:13
Берн приложит все возможные усилия для участия Москвы в новом саммите по Украине, заявила президент Швейцарии Виола Амхерд на пресс-конференции в Токио, предает телеканал NHK.
Глава конфедерации подчеркнула, что для решения конфликта в переговорах должны принимать участие все стороны. Амхерд также пообещала сделать всё, чтобы новый мирный саммит по Украине состоялся.
Ранее в Госдепе США поддержали идею пригласить Россию на второй саммит по Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru